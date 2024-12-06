Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, зарплата увеличилась

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.3 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.61 долл против 35.48 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В октябре почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре выросла до 1221.42 долл в сравнении с 1213.42 долл месяцем ранее.