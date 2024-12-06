Курс доллара 103.3837   Курс евро 109.7802  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 декабря 2024 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 16:48

Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, зарплата увеличилась

Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре составила 34.3 часа, повысившись на 0.1 часа по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.61 долл против 35.48 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В октябре почасовая зарплата выросла также на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в ноябре выросла до 1221.42 долл в сравнении с 1213.42 долл месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
17:15
Минск и Москва согласовали меры по борьбе с незаконным импортом товаров в СГ – декрет ВГС
сегодня
17:12
Россия открыла в Мьянме шоурум экологически чистых удобрений - "Росконгресс"
сегодня
17:12
Число рабочих мест вне с/х сектора США в ноябре выросло на 227 тыс. (расширенное сообщение)
сегодня
16:59
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ РФ И БЕЛОРУССИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЛИ СПОРЫ, СОГЛАСОВАНЫ - ПУТИН
сегодня
16:48
Средняя продолжительность рабочей недели в США в ноябре выросла, зарплата увеличилась
сегодня
16:46
"Росгеология" выявила в Якутии на Делянкирской площади 145 тонн прогнозных ресурсов золота
сегодня
16:44
Альтернативный уровень безработицы в США в ноябре вырос
сегодня
16:43
Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы в США в ноябре немного снизился
сегодня
16:42
Уровень безработицы в США в ноябре вырос на 0.1 п.п.
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.