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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2024 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос...
вчера 17:05

FHFA: Индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.7%

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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