Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.4%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.