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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 ноября 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 17:03

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в сентябре вырос на 4.6%

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.7% в годовом сравнении после его роста на 5.2% в августе.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в сентябре вырос на 0.1% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 5.2% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 3.9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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