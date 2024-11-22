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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 18:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 71.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 74.0 с предварительного уровня 73.0.

В октябре значение индекса составило 70.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце ноября составил 2.6%, как и в начале месяца, против 2.7% в октябре.

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