Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением и составил 71.8.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 74.0 с предварительного уровня 73.0.

В октябре значение индекса составило 70.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце ноября составил 2.6%, как и в начале месяца, против 2.7% в октябре.