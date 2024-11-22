Курс доллара 100.6798   Курс евро 106.0762  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 ноября 2024 г.Индекс Services PMI США в ноябре превысил прогноз
сегодня 17:50

Индекс Services PMI США в ноябре превысил прогноз

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в ноябре вырос до 57.0 пунктов против 55.0 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 55.2.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.

Другие новости

сегодня
19:04
КУРС ЮАНЯ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ ВЫРОС НА 13 КОП, ДО 14,08 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
сегодня
18:41
НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ В СВЯЗИ С САНКЦИЯМИ ПРОТИВ ГАЗПРОМБАНКА ПРОСМАТРИВАЮТСЯ, НУЖНА КООРДИНАЦИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА - ГЛАВА СРБИЯГАЗА РИА НОВОСТИ
сегодня
18:09
Суд в декабре вернется к вопросу о разводе основательницы Wildberries
сегодня
18:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за ноябрь пересмотрен в сторону понижения
сегодня
17:50
Индекс Services PMI США в ноябре превысил прогноз
сегодня
17:49
Индекс Manufacturing PMI США в ноябре умеренно вырос
сегодня
17:47
"Молдовагаз" закупил для отопительного сезона 65,6% от необходимого объема газа
сегодня
17:32
Рубль против юаня на Мосбирже ушел на минимумы с марта 2022 года
сегодня
16:54
"Транснефть" взыскивает с IBM убытки из-за прекращения техподдержки софта – юрист в суде
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.