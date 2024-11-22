Индекс Services PMI США в ноябре превысил прогноз

Москва, 22 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в ноябре вырос до 57.0 пунктов против 55.0 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 55.2.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.