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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:05

Число повторных обращений по безработице в США обновило трехлетний максимум

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 ноября, составило 213 тыс., сократившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 217.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 ноября, увеличилось на 36 тыс. и составило 1.908 млн, достигнув максимального уровня с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.873 млн до 1.872 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.879 млн. Показатель обновил максимальный уровень за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 ноября, выросло на 1.9 тыс. и составило 1.675 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.604 млн.

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