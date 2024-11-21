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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 ноября 2024 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 16:32

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в октябре вышел в отрицательную область

Москва, 21 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в октябре снизился до (-5.5) пункта против 10.3 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 7.4.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

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