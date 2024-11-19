Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 19 ноября

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

03:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

13:00 мск: Слушания в парламенте Великобритании по докладу о монетарной политике и перспективам экономики;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

N/A мск: Саммит стран G-20;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.