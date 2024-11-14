EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.1 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 5.8 млн барр.

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 8 ноября, вырос на 2.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 4.4 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.4 млн барр.

Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.6 млн барр., составив 387.8 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR почти на 41 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 247 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе сократились на 0.7 млн барр. и составили 25.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.4 млн барр. в сутки против 13.5 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 8 ноября, снизились на 0.777 млн барр., запасы бензина выросли на 0.312 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.136 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.859 млн барр.