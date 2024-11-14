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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 ноября

Москва, 14 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

00:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: ВВП Великобритании;

10:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;

10:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

10:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании;

10:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

16:30 мск: Розничные продажи в США;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

16:30 мск: Цены на импорт в США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США;

18:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

18:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

21:15 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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