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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 ноября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 ноября

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

01:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

17:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

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