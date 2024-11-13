Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 ноября

Москва, 13 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
01:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Индекс потребительских цен в США;
16:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
17:45 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.