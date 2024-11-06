EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.1 млн барр.

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 ноября, вырос на 2.1 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сохранение запасов нефти на прежнем уровне.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 0.4 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 2.9 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 1.4 млн барр., составив 387.2 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR более чем на 39 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 248 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.5 млн барр. и составили 25.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.5 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 ноября, выросли на 3.13 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.93 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.85 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.72 млн барр.