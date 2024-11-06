Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 ноября

Москва, 6 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии;

03:30мск: Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии;

10:00 мск: Торговый баланс Германии;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции, предварительно;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне;

15:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

15:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

15:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварительно;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США, предварительно;

18:00 мск: Оптовые запасы в США, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США;

N/A мск: Торговый баланс Китая.