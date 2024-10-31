Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 26 тыс.

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 октября, составило 216 тыс., сократившись на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 229 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 октября, сократилось на 26 тыс. и составило 1.862 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.897 млн до 1.888 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.869 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 октября, увеличилось на 30.1 тыс. и составило 1.65 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.6 млн.