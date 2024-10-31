Базовая инфляция в США в сентябре выросла на 2.7% в годовом сравнении

Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В августе базовая инфляция увеличилась на 0.2% (пересмотрено с +0.1%).

В годовом сравнении индекс core PCE в сентябре вырос на 2.7%, как и в августе.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в сентябре вырос на 2.1% в годовом сравнении против +2.3% в августе (пересмотрено с +2.2%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.2% после повышения на 0.1% в августе.