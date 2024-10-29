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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2024 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос ...
вчера 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.3%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.2%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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