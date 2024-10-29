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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
вчера 16:08

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в августе вырос на 5.2%

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.35% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 5.2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 4.9% в годовом сравнении после его роста на 5.9% в июле.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в августе вырос на 0.34% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 6.0% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.32% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 4.25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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