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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;

12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;

12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США;

15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли.

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