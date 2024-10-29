Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 29 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
10:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK;
12:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;
12:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
12:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США;
15:30 мск: Оптовые запасы в США, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли.