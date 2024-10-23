Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в сентябре сократились на 1% (расширенное сообщение)

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в сентябре сократились на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.84 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.88 млн домов.

По сравнению с сентябрём 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 3.5%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 404.5 тыс. долл, увеличившись на 3.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу сентября составили 1.39 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 1.5% по сравнению с августом.

В сентябре потребовалось бы 4.3 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.2 в предыдущем месяце и 3.4 годом ранее.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 17 октября достигла 6.44% годовых против 6.32% на предыдущей неделе, 6.49% на 15 сентября и 7.63% годом ранее.