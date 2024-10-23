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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 октября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.64 млн баррелей

Москва, 23 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 18 октября, выросли на 1.64 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.48 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.22 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.6 млн барр.

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