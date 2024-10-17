Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 1.7%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре 2024 года вырос на 1.7% по сравнению с 1.8% согласно предварительным данным и прогнозам аналитиков.

В августе значение показателя составило 2.2%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в сентябре вырос на 2.7%, что совпало с предваарительными данными и прогнозом аналитиков.

В августе значение показателя составило 2.8%.