Курс доллара 97.2568   Курс евро 106.0844  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре ...
сегодня 12:04

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 1.7%

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту европейского статистического агентства Eurostat, индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре 2024 года вырос на 1.7% по сравнению с 1.8% согласно предварительным данным и прогнозам аналитиков.

В августе значение показателя составило 2.2%.

Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, исключая цены на продукты питания и энергоносители (core CPI), в сентябре вырос на 2.7%, что совпало с предваарительными данными и прогнозом аналитиков.

В августе значение показателя составило 2.8%.

Другие новости

сегодня
13:01
Силуанов подтвердил новые правила ухода иностранного бизнеса из РФ
сегодня
12:50
Конституционный суд РФ изучит дело о налоговом учете списанной инвесторами "незавершенки"
сегодня
12:18
"Яндекс Маркет" тестирует доставку с помощью автономных грузовиков по трассе М-4 "Дон"
сегодня
12:13
Дешевого труда в экономике РФ не будет, зарплаты уже выросли и продолжат расти - Орешкин
сегодня
12:04
Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составила 1.7%
сегодня
11:46
Суд ввел финансовое оздоровление ООО "4 Папас", структуры сети пиццерий Papa John's
сегодня
11:35
Рост мирового импорта СПГ в сентябре стал рекордным с ноября 2022 г, почти 9% – ФСЭГ
сегодня
11:22
ПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ РФ В КРИПТОВАЛЮТЕ ПРОЙДУТ ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА - НАБИУЛЛИНА
сегодня
11:15
"Внуково" работает штатно на фоне тумана, но рано утром 2 борта ушли на запасной аэродром
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.