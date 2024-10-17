Курс доллара 97.2568   Курс евро 106.0844  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятница, 18 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

05:00 мск: ВВП Китая;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

19:10 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
20:13
СУД В МОСКВЕ ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ ЭКС-ТОП-МЕНЕДЖЕРА ФК "ОТКРЫТИЕ" ПО ДЕЛУ О РАСТРАТЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В СУДЕ
сегодня
19:31
"Сбер" запустит тестирование технологии открытых API c Газпромбанком и Совкомбанком
сегодня
19:05
Юань на Мосбирже завершил торги ростом до 13,55 руб
сегодня
18:42
Проект о периоде охлаждения по кредитам могут внести в Думу на следующей неделе - Аксаков
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятница, 18 октября
сегодня
18:17
Ежегодно в России будет строиться не менее 350 спортобъектов - Путин
сегодня
18:05
EIA: коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе сократились почти на 8 млн барр.
сегодня
18:00
Григоренко отметил важность открытого подхода чиновников к общению с гражданами
сегодня
17:56
Лидеры ЕС призвали к интеграции украинской энергосистемы в европейскую – итоговый документ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.