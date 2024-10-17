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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 октября

Москва, 17 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;

12:00 мск: Торговый баланс Италии;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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