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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:42

Число повторных обращений по безработице в США выросло на 42 тыс.

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 октября, составило 258 тыс., увеличившись на 33 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Показатель достиг максимального уровня с 5 августа 2023 года.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 231 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 231 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 сентября, выросло на 42 тыс. и составило 1.861 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.826 млн до 1.819 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.832 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 сентября, сократилось на 14.7 тыс. и составило 1.64 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.61 млн.

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