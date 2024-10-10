Годовая инфляция в США в сентябре повысилась на 2.4%, реальная зарплата выросла на 1.5%

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1% после увеличения на 0.2% в августе.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.4% против 2.5% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.3%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в августе.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.3% в сравнении с 3.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.1%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре выросла на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в августе (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.5% в сравнении с 1.3% в августе.