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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 октября

Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз;

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:30 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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