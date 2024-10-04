Число рабочих мест вне с/х сектора США в сентябре выросло на 254 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре выросло на 254 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 140 тыс.

Данные по числу рабочих мест за август пересмотрены со 142 тыс. до 159 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 223 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 120 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в барах и ресторанах, здравоохранении, сфере социальной поддержки, строительстве и госсекторе.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 71.7 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 9.4 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг повысилось на 17 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли выросла на 78 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах увеличилось на 69.4 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 15.6 тыс., в оптовой торговле - выросло на 1.9 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы сузился на 8.6 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 5 тыс., в сфере информационных технологий выросло на 4 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) сократилась на 1.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 25 тыс. после повышения на 31 тыс. в августе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест сократилось на 7 тыс. после снижения на 27 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом выросло на 3 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.7 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 31 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 437 тыс. до 23.42 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в сентябре снизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.2%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц сократилось на 281 тыс. до 6.83 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в сентябре увеличилось на 430 тыс. до 161.86 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, повысилось на 75 тыс. до 100.38 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 150 тыс. до 168.7 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.7%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с сентябрем 2023 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 801 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в сентябре увеличилось с учётом сезонных колебаний на 97 тыс. до 1.63 млн, составив 23.7% от общего числа безработных против 21.3% месяцем ранее и 20.4% в сентябре 2023 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 95 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.23 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, повысилось на 414 тыс. до 133.66 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 95 тыс. до 28.16 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 206 тыс. до 4.62 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.2 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в сентябре 2023 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.0% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре составила 34.2 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.36 долл против 35.23 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре выросла до 1209.31 долл в сравнении с 1208.39 долл месяцем ранее.