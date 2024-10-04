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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2024 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре снизилась, зарплата увеличилась

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в сентябре составила 34.2 часа, уменьшившись на 0.1 часа по сравнению с августовским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.36 долл против 35.23 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.4%. В августе почасовая зарплата выросла на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата выросла на 4.0%.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.7%.

Средняя недельная заработная плата в сентябре выросла до 1209.31 долл в сравнении с 1208.39 долл месяцем ранее.

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