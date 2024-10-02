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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 октября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 3 октября

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, финал;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM);

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

17:40 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/А мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.

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