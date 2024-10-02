EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.9 млн барр.

Москва, 2 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 27 сентября, вырос на 3.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 1.1 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.3 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.7 млн барр., составив 382.6 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR более чем на 35 млн барр. выше многолетнего минимума, зафиксированного прошлым летом, однако на 252 млн барр. ниже, чем на момент вступления в должность нынешнего президента США Джо Байдена.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе увеличились на 0.9 млн барр. и составили 23.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.3 млн барр. в сутки против 13.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 сентября, сократились на 1.5 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.9 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.7 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 0.7 млн барр.