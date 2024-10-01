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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2024 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
вчера 17:07

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в сентябре снизилась

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в сентябре снизилась до 48.3 против 54.0 месяцем ранее.

Таким образом, ценовая компонента опустилась ниже пороговой отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада, что указывает на ослабление инфляционного давления в промышленности.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.5.

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