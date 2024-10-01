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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 октября 2024 г.Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересм...
вчера 16:47

Индекс PMI Manufacturing США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за сентябрь пересмотрен в сторону повышения, составив 47.3 против 47.0 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс остался ниже пороговой отметки 50.0, указывая на сжатие деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 47.0.

В августе значение индекса составило 47.9.

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