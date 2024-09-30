Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 сентября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии, предварительно;
02:50 мск: Розничные продажи в Китае;
03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;
04:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая;
04:30 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin);
08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии;
09:00 мск: Цены на импорт в Германии;
09:00 мск: Платёжный баланс Великобритании;
09:00 мск: ВВП Великобритании, финал;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:00 мск: Бизнес-инвестиции в Великобритании, финал;
10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF;
11:30 мск: Денежная масса М4 Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;
15:50 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго;
20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/А мск: Индекс потребительских цен в Германии, предварительно.