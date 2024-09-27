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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2024 г.Базовая инфляция в США в августе выросла на 2.7...
сегодня 15:37

Базовая инфляция в США в августе выросла на 2.7% в годовом сравнении

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле базовая инфляция увеличилась на 0.2%.

В годовом сравнении индекс core PCE в августе вырос на 2.7% против +2.6% в июле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в августе вырос на 2.2% в годовом сравнении против +2.5% в июле.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.1% после повышения на 0.2% в июле.

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