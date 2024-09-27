Личные доходы и расходы американских потребителей в августе увеличились на 0.2%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.1% в июле.

Личные расходы американских потребителей в августе выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июле.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.3%.

Норма сбережений в августе составила 4.8% против 4.9% месяцем ранее.