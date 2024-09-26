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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2024 г. Число повторных обращений по безработице в С...
вчера 15:45

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 13 тыс.

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 сентября, составило 218 тыс., сократившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 224 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс., пересмотрено с 219 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 сентября, увеличилось на 13 тыс. и составило 1.834 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.829 млн до 1.821 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.836 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 сентября, сократилось на 34.2 тыс. и составило 1.69 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.67 млн.

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