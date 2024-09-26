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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 сентября 2024 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:41

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе не изменился

Москва, 26 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 2.8%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 9.8% (пересмотрен с +9.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.1% после снижения на 0.1% в июле (пересмотрен с -0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в июле (пересмотрен с -0.1%).

Аналитики прогнозировали нулевое изменение августовского показателя.

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