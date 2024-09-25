Продажи новых домов в США в августе сократились на 4.7% (расширенное сообщение)

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в августе сократились на 4.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 716 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 751 тыс. в июле (пересмотрено с 739 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в августе число проданных новых домов составит 699 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с августом 2023 года продажи новых домов выросли на 9.8%.

В целом, в прошлом месяце было продано 58 тыс. новых домов против 65 тыс. в июле и 59 тыс. в июне. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 17 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (13 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 599.9 тыс. (7 тыс. домов), от 600 тыс. до 799.9 тыс. (7 тыс. домов), от 800 тыс. до 999.9 тыс. (2 тыс. домов), от 1 млн долл (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 420.6 тыс. долл против 429.0 тыс. в июле и 413.6 тыс. в июне. В августе 2023 года медианная цена проданного дома составляла 440.9 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 492.7 тыс. долл против 508.2 тыс. в июле и 496.9 тыс. в июне. В августе 2023 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 530.4 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец августа составили 467 тыс. единиц против 459 тыс. в июле и 468 тыс. в июне.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.8 месяца против 7.3 в июле и 8.2 в июне.