Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн баррелей

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 сентября, сократились на 4.34 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.44 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.12 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.03 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.