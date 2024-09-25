Курс доллара 92.3880   Курс евро 103.4758  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 сентября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн баррелей

Москва, 25 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 сентября, сократились на 4.34 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.44 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.12 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.03 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.8 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр.

Другие новости

вчера
18:00
"АвтоВАЗ" сохраняет планы по продажам в 2024 г в РФ более 450 тыс автомобилей
вчера
17:53
Средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков РФ выросла на 0,36 п.п.: 17,99% - ЦБ
вчера
17:33
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.5 млн барр.
вчера
17:26
Продажи новых домов в США в августе сократились на 4.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.3 млн баррелей
вчера
17:18
Продажи новых домов в США в августе сократились на 4.7%
вчера
17:03
Экспорт формирует почти четверть совокупных налоговых доходов регионов РФ - Цыбульский
вчера
16:31
КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ В РФ РАСТЕТ КАК ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ТАК И ОТ ПРОДАВЦОВ - МАНТУРОВ
вчера
16:26
Доля нерезидентов в ОФЗ за август выросла на 0,1 п.п., до 6,7% - ЦБ РФ
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.