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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2024 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на ...
24.09.2024 16:10

FHFA: Индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.1%

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после нулевого изменения в июне (пересмотрено с -0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение июльского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 4.5%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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