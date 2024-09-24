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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2024 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shi...
24.09.2024 16:08

Индекс цен на жилую недвижимость в США Case-Shiller Composite-20 в июле вырос на 5.9%

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P CoreLogic Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, повысившись на 5.9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 5.9% в годовом сравнении после его роста на 6.5% в июне.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в июле вырос на 0.3% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем и на 6.8% в годовом сравнении.

Общенациональный индекс цен на жильё в США в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний, увеличившись на 5.0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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