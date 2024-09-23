Индекс Services PMI США в сентябре умеренно снизился

Москва, 23 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в сентябре вырос до 55.4 пункта против 55.7 месяцем ранее.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0, отделяющую рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 55.3.

Сфера услуг отвечает за формирование порядка 2/3 ВВП США.