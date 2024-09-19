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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 20 сентября

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

N/A мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

N/A мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике.

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