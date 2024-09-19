Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в августе сократились на 2.5% (расширенное сообщение)

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в августе сократились на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.86 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.90 млн домов.

По сравнению с августом 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 4.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 416.7 тыс. долл, увеличившись на 3.1% в годовом сравнении.

В августе потребовалось бы 4.2 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.0 в предыдущем месяце и 3.3 годом ранее.