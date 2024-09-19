Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 14 тыс.

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 сентября, составило 219 тыс., сократившись на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 230 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 231 тыс., пересмотрено с 230 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 227.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 сентября, уменьшилось на 14 тыс. и составило 1.829 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.850 млн до 1.843 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.844 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 августа, сократилось на 97.3 тыс. и составило 1.73 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.68 млн.