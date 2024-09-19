Дефицит платёжного баланса США во II квартале расширился на 10.7%

Москва, 19 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2024 года расширился на 10.7% до 266.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 241.0 млрд долл в I квартале (пересмотрен с -237.6 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь 2024 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 259 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США во II квартале составил 3.7% в сравнении с 3.4% в I квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.