Курс доллара 91.6712   Курс евро 102.0390  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Глава ФРС Джером Пауэлл: Базовый сценарий ФРС -...
вчера 22:26

Глава ФРС Джером Пауэлл: Базовый сценарий ФРС - «снять ограничения и посмотреть, как на это отреагирует экономика»

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 18 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американская экономика в целом сильна, рынок труда остыл после перегрева, а инфляция значительно снизилась, но находится все еще выше целевого уровня ФРС в 2%. Он отметил эффективность монетарной политики ФРС, благодаря которой риски роста инфляции уменьшились.

Вместе с тем на фоне возросших рисков ослабления рынка труда США Пауэлл сообщил о готовности регуляторов скорректировать свой подход, в частности, замедлить смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция останется «крепкой» в условиях стабильной экономики. По его словам, в зависимости от поступающих данных ФРС может снижать ставку быстрее или медленнее, а также сделать паузу, если это будет уместным.

Напомним, по итогам состоявшегося 17-18 сентября заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон по ставке был понижен на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4.75-5.00%. Аналитики прогнозировали снижение ставки на 25-50 б.п.

Пауэлл призвал не воспринимать сентябрьское решение по ставке в качестве нового установленного шага по ее снижению. В ходе пресс-конференции он намекнул, что в этом году ставка может быть понижена еще два раза с шагом по 25 б.п. Глава ФРС отметил, что базовый сценарий ФРС - «снять ограничения и посмотреть, как на это отреагирует экономика».

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась умеренно позитивной. В ходе торгов на NYSE к 22:20 мск индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite вернулись к уровням открытия после первоначального роста на 0.3-0.5%.

Индекс доллара США к 22:15 мск достиг отметки 100.66 (-0.23%) после первоначального снижения к 14-месячному минимуму 100.3. Пара EUR/USD выросла к 1.1128 в сравнении с 1.1125 до публикации результатов заседания FOMC, пара USD/JPY снизилась до 141.85 против 142.05 на по состоянию на 21:00 мск.

Доходность 2-летних казначейских облигаций повысилась на 1.7 б.п. до 3.632%, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5.5 б.п. до 3.714%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 7.4 б.п. до 4.035%.

Другие новости

сегодня
07:53
Цены на нефть символически растут после снижения днем ранее
сегодня
03:20
Треть россиян стали лучше относиться к товарам из Китая за последние 2 года - исследование
сегодня
00:52
Объем вложений РФ в гособлигации США сократился в июле до рекордных $24 млн - минфин
вчера
23:28
МИНЦИФРЫ НЕ ЗАФИКСИРОВАЛО ПОДТВЕРЖДЕНИЙ УТЕЧЕК ИЛИ УЯЗВИМОСТЕЙ НА ПОРТАЛЕ "ГОСУСЛУГИ" - СООБЩЕНИЕ
вчера
22:26
Глава ФРС Джером Пауэлл: Базовый сценарий ФРС - «снять ограничения и посмотреть, как на это отреагирует экономика»
вчера
21:40
ФРС США понизила ключевую ставку и пересмотрела экономический прогноз
вчера
21:22
Заявление ФРС США о снижении ключевой ставки
вчера
21:20
УЧАСТНИКИ ЧП СО СТРЕЛЬБОЙ У ОФИСА WILDBERRIES В МОСКВЕ СЕЙЧАС ДАЮТ ПОКАЗАНИЯ СЛЕДСТВИЮ, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
вчера
21:06
ПРИМЕРНО ПОРОВНУ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО ОТКРЫТЫМ РЫНКАМ ФРС США ОЖИДАЮТ НА КОНЕЦ 2024 Г БАЗОВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 4,25-4,5% И 4,5-4,75% - РЕГУЛЯТОР
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.