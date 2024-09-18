Глава ФРС Джером Пауэлл: Базовый сценарий ФРС - «снять ограничения и посмотреть, как на это отреагирует экономика»

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 18 сентября, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что американская экономика в целом сильна, рынок труда остыл после перегрева, а инфляция значительно снизилась, но находится все еще выше целевого уровня ФРС в 2%. Он отметил эффективность монетарной политики ФРС, благодаря которой риски роста инфляции уменьшились.

Вместе с тем на фоне возросших рисков ослабления рынка труда США Пауэлл сообщил о готовности регуляторов скорректировать свой подход, в частности, замедлить смягчение денежно-кредитной политики, если инфляция останется «крепкой» в условиях стабильной экономики. По его словам, в зависимости от поступающих данных ФРС может снижать ставку быстрее или медленнее, а также сделать паузу, если это будет уместным.

Напомним, по итогам состоявшегося 17-18 сентября заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон по ставке был понижен на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4.75-5.00%. Аналитики прогнозировали снижение ставки на 25-50 б.п.

Пауэлл призвал не воспринимать сентябрьское решение по ставке в качестве нового установленного шага по ее снижению. В ходе пресс-конференции он намекнул, что в этом году ставка может быть понижена еще два раза с шагом по 25 б.п. Глава ФРС отметил, что базовый сценарий ФРС - «снять ограничения и посмотреть, как на это отреагирует экономика».

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы Федрезерва оказалась умеренно позитивной. В ходе торгов на NYSE к 22:20 мск индексы S&P 500, DJIA и Nasdaq Composite вернулись к уровням открытия после первоначального роста на 0.3-0.5%.

Индекс доллара США к 22:15 мск достиг отметки 100.66 (-0.23%) после первоначального снижения к 14-месячному минимуму 100.3. Пара EUR/USD выросла к 1.1128 в сравнении с 1.1125 до публикации результатов заседания FOMC, пара USD/JPY снизилась до 141.85 против 142.05 на по состоянию на 21:00 мск.

Доходность 2-летних казначейских облигаций повысилась на 1.7 б.п. до 3.632%, доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5.5 б.п. до 3.714%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 7.4 б.п. до 4.035%.