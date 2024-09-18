ФРС США понизила ключевую ставку и пересмотрела экономический прогноз

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 18 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4.75-5.00%.

Комитет объяснил свое решение обретением «большей уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к 2%», подчеркнув, что риски для достижения целей по занятости и инфляции «примерно сбалансированы».

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, пересмотрен в сторону понижения.

В 2024 году ожидается ставка на уровне 4.4% (июньский прогноз: 5.1%), в 2025 году – 3.4% (ранее: 4.1%), в 2026 году – 2.9% (ранее: 3.1%), в 2027 году – 2.9%. В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 2.9% (ранее: 2.8%).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2024 год понижен до 4.4-4.6% (ранее: 4.9-5.4%), на 2025 год понижен до 3.1-3.6% (ранее: 3.9-4.4%), на 2026 год понижен до 2.6-3.6% (ранее: 2.9-3.6%), на 2027 год установлен на уровне 2.6-3.6%. Прогноз на долгосрочную перспективу оставлен без изменений на уровне 2.5-3.5%.

Вместе с тем по итогам заседания ФРС немного понизила прогноз по динамике ВВП США на 2024 год, ухудшила прогноз по уровню безработицы на 2024-2026 г.г., но улучшила прогноз по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2024 году расширится на 2.0% (ранее: +2.1%), в 2025 году увеличится на 2.0% (без изменений), в 2026 году вырастет на 2.0% (без изменений), в 2027 году повысится на 2.0%. В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2024 год составил 4.4% (ранее: 4.0%); на 2025 год: 4.4% (ранее: 4.2%); на 2026 год: 4.3% (ранее: 4.1%); на 2027 год: 4.2%; на долгосрочную перспективу: 4.2% (ранее: 4.2%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2024 год: 2.3% (ранее: 2.6%); на 2025 год: 2.1% (ранее: 2.3%); на 2026 год: 2.0% (без изменений); на 2027 год: 2.0%; на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2024 год: 2.6% (ранее: 2.8%); на 2025 год: 2.2% (ранее: 2.3%); на 2026 год: 2.0% (без изменений);, на 2027 год: 2.0%.