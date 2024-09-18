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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
сегодня 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр.

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 13 сентября, снизился на 1.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 0.1 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.1 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США расширились на 0.7 млн барр., составив 380.6 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 2.0 млн барр. и составили 22.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.2 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 сентября, выросли на 1.96 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.34 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, снизились на 1.4 млн барр.

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