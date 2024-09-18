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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
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Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2 млн баррелей

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 сентября, выросли на 1.96 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.34 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.3 млн барр.

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